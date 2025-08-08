"Apvienotais saraksts" atzīst Izraēlas tiesības uz pašaizsardzību, bet klusē par Gazas ieņemšanas plāniem
Saeimas opozīcijā esošais "Apvienotais saraksts" (AS) piekrīt Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča paustajam par to, ka Izraēlai ir tiesības uz pašaizsardzību, paziņojis AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars. Izraēlas drošības kabinets ir apstiprinājis plānu Gazas pilsētas ieņemšanai, tomēr diskusijas Saeimā sadarbībā ar Ārlietu ministriju par šo jautājumu līdz šim nav notikušas, norādīja Tavars.
Vienlaikus, ņemot vērā, ka Valsts prezidents ir viens no Latvijas vienotās ārpolitikas veidotājiem, AS pievienojas viņa 5.augustā oficiāli paustajam.
"Turpinām atbalstīt Izraēlas tiesības uz pašaizsardzību, ievērojot starptautiskās tiesības un starptautiskās humanitārās tiesības. Jārisina ārkārtīgi smagā humānā situācija Gazas joslā, nodrošinot drošas un pieejamas humānās palīdzības piegādes un novēršot civiliedzīvotāju upurus," pauda Rinkēvičs pēc tikšanās Rīgā ar Izraēlas prezidentu Īzaku Hercogu.
"Plašāka informācija var tikt sniegta tikai pēc tam, kad Saeimā tiks saņemta Ārlietu ministrijas oficiālā pozīcija un uzklausīti ārpolitikas veidotāju viedokļi. Gaidām informāciju," sacīja Tavars.
Jau vēstīts, ka Izraēlas drošības kabinets ir apstiprinājis plānu Gazas pilsētas ieņemšanai, piektdien paziņoja premjerministra Benjamina Netanjahu birojs. Saskaņā ar plānu Izraēlas armija "gatavosies pārņemt Gazas pilsētas kontroli, vienlaikus izplatot humāno palīdzību civiliedzīvotājiem ārpus kaujas zonām", teikts paziņojumā.
Ziņots arī, ka Rinkēvičs uzskata, ka Palestīnas valsts potenciālā atzīšana pašlaik neveicinātu reālu situācijas normalizāciju. Latvijas politiķis atzina - ņemot vērā septembrī gaidāmo ANO Ģenerālās asamblejas sesiju, diskusija par šo jautājumu ir atsākusies ar pilnu sparu, vairākām valstīm paziņojot par plāniem šajā sesijā atzīt Palestīnas valsti.
Pēc Rinkēviča vārdiem, Latvijas valsts nostāja ir skaidra - patlaban Palestīnas valsts atzīšana neveicinātu situācijas radikālas izmaiņas pozitīvā virzienā, tāpēc Latvija neplānojot spert šādu soli. Iepriekš gan Rinkēvičs, gan Ārlietu ministrija tika uzsvērusi, ka Latvija atbalsta divu valstu risinājumu reģionā. "Lai arī cik tas šķistu grūti un neiespējam, jo situācija ir sarežģīta, jāstrādā pie divu valstu risinājuma. Tādam ir jābūt politiskajam mērķim," sacīja Rinkēvičs.
2023.gada 7.oktobra uzbrukumos teroristu grupējums "Hamas" un citi kaujinieku grupējumi nogalināja ap 1200 cilvēku Izraēlas dienvidos, kā arī saņēma par ķīlniekiem un aizveda uz Gazas joslu vairāk nekā 250 cilvēkus, un daudzi ķīlnieki joprojām nav atbrīvoti.
Izraēla jau nepilnus divus gadus veic militāro operāciju pret "Hamas" Gazas joslā. Lai arī centieni iznīcināt "Hamas" Rietumos tiek attaisnoti, Izraēla no vairākiem starptautiskajiem politiķiem ir saņēmusi arī kritiku par pārmērīgiem upuriem palestīniešu iedzīvotāju vidū un nepietiekamiem centieniem Gazas joslā novērst humāno katastrofu. Piemēram, Lielbritānijas premjers Kīrs Stārmers jūlija izskaņā paziņoja, ka Lielbritānija atzīs Palestīnas valsti, ja Izraēla nepiekritīs pamieram un citiem nosacījumiem, lai novērstu humāno katastrofu Gazas joslā.