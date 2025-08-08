Hakeri uzbrukuši vairākām kultūras nozares informācijas sistēmām
Hakeri uzbrukuši vairākām kultūras nozares informācijas sistēmām

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Naktī no 6.augusta uz 7.augustu piedzīvots kiberuzbrukums, kura rezultātā patlaban nav pieejamas vairākas kultūras nozares informācijas sistēmas, paziņoja Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC).

Kiberuzbrukums ietekmējis Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēmu, Nacionālā muzeju krājumu kopkatalogu, Kultūrkapitāla fonda projektu pieteikumu sistēmu, Latvijas Kultūras datu sistēmu un Latvijas Bibliotēku portālu.

KISC atzīmē, ka komanda aktīvi strādā pie sistēmu atjaunošanas.

Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā aģentūrai LETA apliecināja, ka policija ir informēta par šo notikumu, bet patlaban neviena iestāde nav vērsusies ar iesniegumu policijā.

