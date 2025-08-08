FOTO: Limbaži nosvin 800+2! Četras dienas kultūras, svētku prieka un pārsteigumu

Limbažu 800 + 2 pilsētas svētki
No 31. jūlija līdz 3. augustam viena no senākajām Latvijas pilsētām – Limbaži – svinēja savu 800+2 gadu jubileju ar īpaši plašu un daudzveidīgu svētku programmu, kas piesaistīja gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus no malu malām.
Limbažu svētku atklāšanas pasākums norisinājās 31. jūlijā Burtnieku kvartālā, kur sārtajā vasaras vakarā izskanēja Riharda Zaļupes koncerts “Šeit un tagad klusumā”. Romantisko gaisotni vēl īpašāku padarīja bagātīgi ziedošās dzeltenās rozes un pilsētas vecpilsētas šarms.
Lielākais Hanzas tirgus Latvijā – rekords un tradīcijas
2. augustā Baumaņu Kārļa laukumā trešo reizi notika Lielākais Hanzas tirgus Latvijā, kas pulcēja vairāk nekā 130 tirgotāju un amata prasmju meistaru no visas Latvijas un ārvalstīm. Tirgus skatuvi “Hanzas ritmos” piepildīja Limbažu novada amatierkolektīvu priekšnesumi, bet programmu vadīja aktieris un režisors Imants Strads.
No viduslaiku aktivitātēm līdz ģimenes izklaidei
Viduslaiku pilskalnā norisinājās neparasta pavārmākslas studija un senās cīņas prasmes – lokšaušana, šķēpmešana un sacensības. Ģimenes ar bērniem baudīja īpašu aktivitāšu zonu ar burbuļu šovu, mini golfu, sejiņu apgleznošanu, VR brillēm, pasaku tēliem, spēlēm un radošajām darbnīcām.
Ceļojums laikā Limbažu Filcā un koncerts estrādē
Īpašu interesi izpelnījās pasākums “Limbažu Filcā”, kur ar Vidzemes Augstskolas un arhitektes Tabitas Ozoliņaspalīdzību notika virtuālā pastaiga un video retrospekcija par rūpnīcas attīstību. Vakara izskaņā Limbažu Brīvdabas estrādē skanēja koncerts ar grupu "Instrumenti", Žoržu Siksnu, Normundu Rutuli un citiem māksliniekiem. Svētki noslēdzās ar grandiozu ballīti līdz rīta gaismai.