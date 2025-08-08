Preiļu novada pašvaldība lietusgāžu radīto zaudējumu novēršanai no VARAM prasa 53 000 eiro.
Novadu ziņas
Šodien 10:13
Preiļu novada pašvaldība lietusgāžu radīto zaudējumu novēršanai no VARAM prasa 53 000 eiro
Preiļu novada pašvaldība jūlija lietusgāžu radīto zaudējumu novēršanai no Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) prasa 53 000 eiro, informēja pašvaldība.
Stipru lietusgāžu laikā tika nodarīti būtiski bojājumi Preiļu novada pašvaldības infrastruktūrai - konstatēti ceļu seguma izskalojumi, caurteku bojājumi. Tika veikta tūlītēja objektu apsekošana, apsekošanas aktu sagatavošana un piesaistīti būvuzņēmēji avārijas seku likvidēšanai.
Visvairāk ceļu bojāts Vārkavas pagastā, taču bojājumi ir arī Pelēču, Rožkalnu un Upmalas pagastā.
Lietusgāžu radīto bojājumu novēršanai kopumā nepieciešami gandrīz 75 726 eiro, kas pašvaldības budžetā nav paredzēti. Tāpēc dome ārkārtas sēdē lēma iesniegt VARAM pieprasījumu finansējuma saņemšanai 53 008 eiro no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2025.gada jūlija lietusgāžu radīto zaudējumu novēršanai.