FOTO: Bolderājas karjerā atrasta zemūdene
Bolderājas karjera dibenā Rīgā nirēji atraduši pašdarinātu zemūdeni, kas tur nogulējusi vairāk nekā 15 gadus.
Paštaisīto zemūdeni karjera dibenā atradis nirēja Mārtiņa Šaitera draugs Vasīlijis, kurš nodarbojas ar ūdenskrātuvju attīrīšanu un pazudušu priekšmetu meklēšanu, vēsta portāls "Lsm+".
Pēc vīru rīcībā esošās informācijas, tā nogrimusi aptuveni pirms 15 gadiem. "Akumulators, protams, jau ir beigts. Bet tai ir trīs dzinēji. Divi no tiem darbojās. Kad pieslēdzām jaunu akumulatoru, tā sāka darboties," Mārtiņš demonstrē dzinēja darbību.
Zemūdenes izcelšana no četru līdz piecu metru dziļuma aizņēma aptuveni pusstundu. Tās svars pārsniedz 150 kilogramus. Mārtiņš ir izpētījis zemūdenes konstrukciju un atzīst - tā nav droša.
"Tai nav normālas dziļuma kontroles sistēmas. Tas ir pirmais. Otrkārt, tai nav gaisa tilpuma elpošanai. Patiesībā augšējā daļā veidojas tāds kā gaisa burbulis, kas atrodas pilota galvas rajonā. Šis tilpums, manuprāt, ir ļoti mazs. Tur burtiski divu vai trīs minūšu laikā šis skābeklis tiek iztērēts, parādās ogļskābā gāze, un cilvēks zaudē samaņu," skaidro Mārtiņš Šaiters.
Kā šī zemūdene nonāca karjera dibenā? Tās autors ir Jurijs Cvetkovs. Videomateriālos, kas uzņemti pirms 15 gadiem, redzams, kā viņa izgudrojums tiek gatavots izmēģinājumiem. Taču pirmais zemūdens gremdējiens ūdenī izrādījās arī pēdējais.