Staķis nosauc "Progresīvo" mērķus nākamajās Saeimas vēlēšanās
Uz nākamajām Saeimas vēlēšanām "Progresīvajiem" jāiet ar ambīcijām par premjera un finanšu ministra krēslu, piektdien TV3 raidījumā "900 sekundes" sacīja Eiropas Parlamenta deputāts Mārtiņš Staķis (P).
Komentējot, cik lielus panākums nākamgad gaidāmajās Saeimas vēlēšanās vēlas gūt politiskais spēks, Staķis atzina, ka "jebkura partija jums teiks, ka ies uz uzvaru". Taču, pēc viņa paustā, svarīgākais ir, kāpēc šī uzvara ir svarīga un kāpēc vajadzīgs šāds vai citāds deputātu skaits.
"Progresīvajiem" svarīga ir sociālā joma, ekonomiskie jautājumi, tāpat partija varot būt pārliecinoša gan aizsardzības, gan kultūras jautājumos. Šīs ir sfēras, kurās partija vēlas būt politiski ietekmīga.
"Lai šos solījumus piepildītu, ir vajadzīgi arī premjera un finanšu ministra krēsli. Tāpēc mums viennozīmīgi ir jāiet un jāliek šāda ambīcija," pārliecināts politiķis.
Viņš arī uzskata, ka pašlaik partija ar to deputātu skaitu, kas tai ir Saeimā, spēj parādīt vēlētājiem rezultātu. "Ja, kaut kur esam neērts partneris, bet tas ir mūsu solījums vēlētājiem," sacīja Staķis.
Jau ziņots, ka partiju popularitātes reitingā jūlijā līderos izvirzījusies opozīcijas partija Nacionālā apvienība (NA), liecina SKDS pēc Latvijas Televīzijas pasūtījuma veiktā aptauja.
NA reitings audzis no 7,8% aprīlī līdz 9,7% jūlijā.
Cita opozīcijas partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) noslīdējusi uz otro pozīciju, un to jūlijā atbalstītu 8,9% salīdzinājumā ar 8,6% aprīlī. Tālāk seko trīs valdošās koalīcijas partijas - "Progresīvie" (P), kas piedzīvojuši lielāko atbalstītāju pieaugumu - no 4,4% aprīlī līdz 8% jūlijā, "Jaunā vienotība" (JV) - no 6,3% aprīlī līdz 7% jūlijā, un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) - no 5,3% aprīlī līdz 6,6% jūlijā.
Par "Apvienoto sarakstu" (AS) jūlijā bijuši gatavi balsot 6,3% aptaujāto (aprīlī 5,1%), par "Suverēno varu" (SV) - 5,4% (aprīlī 2,5%), par "Stabilitātei!" (S) - 3,6% (aprīlī 4,1%), par "Saskaņu" - 2,4% (aprīlī 3%), par "Latvijas attīstībai" - 1,7% (aprīlī 1,3%), par "Jauno konservatīvo partiju" - 1,1% (aprīlī 0,9%), par partiju "Par" - 1,1% (aprīlī 0,7%), par "Latvijas Krievu savienību" - 0,8% (aprīlī 1,1%).
No aptaujātajiem 22,2% pauduši, ka nezina, par ko balsotu, bet 13,2% teikuši, ka Saeimas vēlēšanās nepiedalītos.
Ņemot vērā tikai izvēli izdarījušos aptaujātos, 5% barjeru pārvarētu un Saeimā iekļūtu astoņas partijas. Atbalsts NA šādā gadījumā sasniegtu 15,4%, LPV - 14%, un parlamentā iekļūtu arī P, JV, ZZS, AS, SV un S, atbalsts kurai pavisam nedaudz pārsniegtu 5% barjeru.