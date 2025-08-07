Pianiste Arta Arnicāne koncertzālē “Latvija” ierakstījusi Morisa Ravēla klaviermūzikas albumu
Šonedēļ koncertzāle “Latvija” atkal pārtapa par skaņu ierakstu studiju – pianiste Arta Arnicāne to bija izvēlējusies par piemērotāko vietu, lai ierakstītu franču komponistam Morisam Ravēlam veltītu albumu.
“Esmu tiešām pateicīga par iespēju ierakstīt albumu brīnišķīgajā koncertzālē “Latvija”. Līdz šim šeit esmu uzstājusies vienu reizi un biju dziļi iespaidota par zāles pasakaino akustisku, lielisko flīģeli un pasakaino uzņemšanu. Latvijā tiešām nav nemaz daudz šādu vietu, kas būtu tik ļoti piemērota tieši klaviermūzikai. Tāpēc, kad nolēmu ierakstīt šo albumu, uzreiz iedomājos par šo koncertzāli,” savu izvēli skaidro Arta Arnicāne. Ierakstu veica pieredzējušais skaņu režisors Normunds Slava.
Morisam Ravēlam veltītajā albumā būs daudzi nozīmīgi skaņdarbi no viņa klaviermūzikas repertuāra un arī neliela pašas pianistes radīta kompozīcija – menuets ar nosaukumu “Veltījums Ravēlam”. Albums tiks izdots digitālā formātā, bet pagaidām precīzu tā iznākšanas datumu un nosaukumu vēl pateikt nevar. “Tas vēl tiek meklēts, bet visam par pamatu kļuva Morisa Ravēla 150 gadu jubileja un mans solokoncerts Melgalvju namā šovasar jūnijā kopā ar aktieri Gundaru Āboliņu. Viņš lasīja Bodlēra un Bertrāna dzeju, kas savulaik arī iedvesmojusi Ravēlu radīt savus skaņdarbus. Tas bija ārkārtīgi romantisks un iedvesmas pilns vakars, tāpēc ļoti ceru, ka ar šo programmu varēsim uzstāties arī nākamajā gadā,” stāsta pianiste.
Lai gan Arta Arnicāne jau ilgāku laiku dzīvo Šveicē, Latvijā viņa viesojas diezgan regulāri: “Mājās atgriezties gribu vienmēr un ļoti vēlos šo saikni arī saglabāt. Lai maniem bērniem izveidojas kontakts ar Latviju, maniem vecākiem un šeit būtu mīļi draugi, ko satikt.“ Pēc intensīva darba ieraksta tapšanā ļauties atpūtai mūziķe gan nevarēs. Jau septembrī paredzēts diezgan daudz koncertēt, turklāt priekšā arī projekti ar orķestriem un jauni klavierkoncerti. “Steidzīgi jāsēžas pie Šūmaņa klavierkoncerta, Geršvina rapsodijas un kamermūzikas, tā kā darba pietiek. Bērniem mēģinu nosimulēt, ka vasarā man tomēr ir brīvdienas un dodos ar viņiem uz ezeru vai jūru, bet tikko rodas tāda iespēja, esmu pie klavierēm un mācos,” pianiste ieskicē savu vasaru.