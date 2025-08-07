Liepājas teātris jaunajā sezonā iestudēs 11 izrādes, tostarp darbus par Freimani un Rītiņu
Liepājas teātrī 119. sezonā pirmizrādes piedzīvos 11. iestudējumi (ieskaitot pirmizrādi festivāla ietvaros). Lielākā daļa no tiem taps sadarbībā ar Latvijas dramaturgiem. Paredzēts arī tradicionālais Ziemassvētku koncerts, kurš notiks no 13. līdz 28.decembrim un kuru veidos teātra māklsinieciskais vadītājs Valters Sīlis.
V. Sīlis jaunajā sezonā veidos arī divus jauniestudējumus - 119. sezonas atkāšanas izrādi "Amerikas latvieši", kas top sadarbībā ar dramaturģi Rasu Bugavičuti-Pēci. Izrāde vēstīs par latviešu komūnu Amerikā, par to dzīvi, kurā viņi ir tādi paši ASV pilsoņi, kā visi citi, un to pasauli, kurā viņi ir latvieši, un nozīmi, kāda latvietībai tiek piešķirta šajā sabiedrībā. Pirmizrāde 6.septembrī. Viņa režijā janvārī pie skatītājiem nonāks arī mazās zāles iestudējums "Parasta pirmdiena", kas taps kā kolektīva kopdarbs. Izrādē skatītājs varēs izsekot līdzi sešu varoņu parastai ikdienai, kura lielai daļai no mums, iespējams, būtu visneparastākā diena.
Šosezon teātrī darbu kā štata horeogrāfe uzsāks Kristīne Brīniņa; viņa turpinās arī savas režisores gaitas. K. Brīniņa pirmo reizi strādās uz Liepājas teātra lielās skatuves, veidojot izrādi ģimenēm un bērniem (7+) "Pasaulē lielākais spēks", kas pirmizrādi piedzīvos 3.oktobrī. Izrāde būs stāsts par pasaulē mazāko masku - sarkano degunu - dakteru Klaunu ikdienu un viņu satikšanos ar bērniem slimnīcās. Izrāde par draudzību, lielām atklāsmēm un to, kā atgūt dzīvesprieku brīžos, kad tas liekas neiespējami.
Novembrī paredzētas divas pirmizrādes - mazajā zālē jaunā režisore Elīza Dombrovska veidos iestudējumu "Navigācija un nekurieni", kuras materiāls arī taps sadarbībā ar visu radošo komandu, savukārt 29.novembrī Liepājas teātrī uz lielās skatuves atgriezīsies režisors Mārtiņš Eihe ar hrestomātisko Rūdolfa Blaumaņa darbu "Salna pavasarī" un "Raudupiete" jaunu redzējumu dramaturģes Lailas Burānes skatījumā izrādē "Trīs bēres un divas kāzas." "Būs smieklīgi un būs skumji," sola režisors, kurš nolēmis ielūkoties šodienas lauku dzīvē ar godīgu, ne idillisku skatu.
Taps arī divas izrādes par Latvijā visiem zināmām personībām - februārī sadarbībā ar dramaturģi Lindu Rudeni, muzikālo vadītāju Normundu Kalniņu, Mārtiņš Kalita iestudējumā "Freimanis" stāstīs stāstu par Mārtiņu Freimani - cilvēku, kuru mēs visi pazinām, arī tie, kas viņu nekad nesatika; savukārt maijā Inga Tropa veidos izrādi "Kas var būt labāks par šo?" - par cilvēku, kurš mainīja mūsu izpratni par ēšanas kultūru un ieviesa latvieša ēdienkartē lietas, kuras agrāk neviens nepazina - Mārtiņu Rītiņu.
Martā Liepājas teātrī iestudēs Dmitrijs Petrenko - sadarbībā ar R. Bugavičuti-Pēci mazajā zālē veidojot izrādi "Lai deg!". Aprīlī Paula Pļavniece savai debijai Liepājā izvēlējusies Klēras Baronas lugu "Deju nācija", kas stāstīs par 11 līdz 13 gadu vecām meitenēm - deju grupas dejotājām un viņu sapņiem, mērķiem un bailēm; savukārt sezonu noslēgs Kārlis Krūmiņš, brīvdabā veidojot laikmetīgu masku komēdiju "Tēvocis Dzintars".
Pirms jaunās sezonas sākuma, no 21. līdz 24.augustam, pirmo reizi notiks starptautiskais teātra festivāls "Teātris tuvplānā", kurā skatītājiem būs iespēja satikt māksliniekus no Somijas, Polijas un Lietuvas, kā arī pirmizrādi piedzīvos jaunās režisores Nellijas Spūles iestudējums "Vientuļākā aita pasaulē". Festivāla laikā paredzēti vēl citi - gan maksas, gan bezmaksas pasākumi. Pilnu programmu iespējams atrast www.liepajasteatris.lv sadaļā "Festivāls 2025".
Jaunajā sezonā Liepājas teātra aktieru ansamblim pievienojusies aktrise Polina Čerņenoka, kura jau savā pirmajā sezonā būs redzama vairākos iestudējumos.