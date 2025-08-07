JV: šobrīd jebkāda starptautiska Palestīnas valsts atzīšana būtu priekšlaicīga un bīstama
Šobrīd jebkāda starptautiska Palestīnas valsts atzīšana būtu ne tikai priekšlaicīga, bet arī bīstama, šādu viedokli pauda "Jaunās vienotības" (JV) Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics.
Politiķis pieslejas Izraēlas pozīcijai, ka pašreizējā konflikta situācijā par absolūtu prioritāti jāizvirza visu "Hamas" sagrābto ķīlnieku nekavējoša atbrīvošana. "Teroristiskajai organizācijai "Hamas" ir jāatbruņojas un pilnībā jāatsakās no varas Gazas joslā," pauda Jurēvics.
Deputāts gan piebilda, ka nedrīkst ignorēt smago humāno krīzi reģionā - palīdzība palestīniešu civiliedzīvotājiem ir būtiska, un Izraēlai, īstenojot militārās darbības, jāievēro starptautiskās tiesības.
"Šobrīd jebkāda starptautiska Palestīnas valsts atzīšana būtu ne tikai priekšlaicīga, bet arī bīstama - tā de facto leģitimizētu "Hamas" un tikai nostiprinātu tās ietekmi, tādējādi padziļinot konfliktu un apdraudot reģiona stabilitāti," uzskata Jurēvics. Viņš atzīmēja, ka Palestīnas valsts atzīšana šobrīd nav Latvijas valdības un Saeimas darba kārtībā.
Vienlaikus ilgtermiņā vienīgais veids, kā nodrošināt ilgtspējīgu mieru starp Izraēlu un palestīniešiem, ir divu valstu risinājums, kas panākts sarunu ceļā un ir pieņemams gan Izraēlai, gan citām reģiona valstīm, sprieda Jurēvics.
Savukārt Izraēlas mediju vēstīto, ka valsts vadība apsver iespējas pilnībā okupēt Gazas joslu, Jurēvics atteicās komentēt, jo līdz šim par to nav oficiālu Izraēlas valdības paziņojumu, attiecīgi viņš šādu iespēju nevarot komentēt.
Jau vēstīts, ka arī Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs uzskata, ka Palestīnas valsts potenciālā atzīšana pašlaik neveicinātu reālu situācijas normalizāciju. Latvijas politiķis atzina - ņemot vērā septembrī gaidāmo ANO Ģenerālās asamblejas sesiju, diskusija par šo jautājumu ir atsākusies ar pilnu sparu, vairākām valstīm paziņojot par plāniem šajā sesijā atzīt Palestīnas valsti.
Pēc Rinkēviča vārdiem, Latvijas valsts nostāja ir skaidra - patlaban Palestīnas valsts atzīšana neveicinātu situācijas radikālas izmaiņas pozitīvā virzienā, tāpēc Latvija neplānojot spert šādu soli. Iepriekš gan Rinkēvičs, gan Ārlietu ministrija tika uzsvērusi, ka Latvija atbalsta divu valstu risinājumu reģionā. "Lai arī cik tas šķistu grūti un neiespējam, jo situācija ir sarežģīta, jāstrādā pie divu valstu risinājuma. Tādam ir jābūt politiskajam mērķim," sacīja Rinkēvičs.
2023. gada 7. oktobra uzbrukumos teroristu grupējums "Hamas" un citi kaujinieku grupējumi nogalināja ap 1200 cilvēku Izraēlas dienvidos, kā arī saņēma par ķīlniekiem un aizveda uz Gazas joslu vairāk nekā 250 cilvēkus.
Izraēla jau nepilnus divus gadus veic militāro operāciju pret "Hamas" Gazas joslā. Lai arī centieni iznīcināt "Hamas" Rietumos tiek attaisnoti, Izraēla no vairākiem starptautiskajiem politiķiem ir saņēmusi arī kritiku par pārmērīgiem upuriem palestīniešu iedzīvotāju vidū un nepietiekamiem centieniem Gazas joslā novērst humāno katastrofu. Piemēram, Lielbritānijas premjers Kīrs Stārmers jūlija izskaņā paziņoja, ka Lielbritānija atzīs Palestīnas valsti, ja Izraēla nepiekritīs pamieram un citiem nosacījumiem, lai novērstu humāno katastrofu Gazas joslā.