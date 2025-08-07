Liek pamatus jaunai politiskajai kultūrai Jelgavā: pašvaldības tēriņiem jābūt caurspīdīgiem
Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Daģis izdevis rīkojumu, aicinot visas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības līdz 2025. gada 5. oktobrim sagatavot pārskatu par visām izmaksātajām summām fiziskām un juridiskām personām par 2023., 2024. gadu un 2025. gada pirmajiem 6 mēnešiem.
Šis solis sperts, lai stiprinātu pašvaldības finanšu pārvaldības caurspīdīgumu, kā arī nodrošinātu iespēju domes jaunajai vadībai un deputātiem detalizēti iepazīties ar finanšu līdzekļu izlietojumu, lai kvalitatīvi varētu sagatavot 2026. gada pašvaldības budžetu, ziņo “Kustība PAR” valdes priekšsēdētāja Linda Curika.
“Caurspīdība nav tikai administratīva prasība – tā ir tiesiskuma un uzticēšanās pamats. Mūsu uzdevums ir pierādīt, ka publiska pārvaldība var būt godīga, saprotama un pamatota katrā lēmumā. Publiskajā telpā jau iepriekš izskanējušas aizdomas par iespējamu līdzekļu nelietderīgu izmantošanu Jelgavā. Mūsu pienākums ir darīt visu, lai šī ēna tiktu kliedēta. Mēs sākam ar skaitļiem un atbildību – katrai iestādei, katrai kapitālsabiedrībai,” uzsver mērs Mārtiņš Daģis.