"Summer Sound" atstājis aiz sevis pēdas: ko atradis vērīgais meklētājs?
foto: Ekrānuzņēmums no TikTok video.
Izraktie atradumi.
Sabiedrība

"Summer Sound" atstājis aiz sevis pēdas: ko atradis vērīgais meklētājs?

Zanda Rītuma

Jauns.lv

Kuram gan nav gadījies kaut ko pazaudēt festivāla laikā? Savus izraktos atradumus “Summer Sound” festivāla teritorijā demonstrē kāds vīrietis.

Kāds vīrietis sociālajā tīklā “TikTok” ar lietotājvārdu "xpdetecting" publicējis video, kurā dalās, kādus dārgumus viņam izdevies atrast “Summer Sound” festivāla teritorijā.

Sākotnēji smilšu kaudzē atrastās mantas nešķiet īpaši vērtīgas — lielākoties redzami pazaudētie “veipi”. Taču pēc noskalošanas atklājas arī rokassprādzes (tostarp “Louis Vuitton” zīmola), vairāki gredzeni, naudas monētas, sprādzes, auskari un citi sīki priekšmeti.

