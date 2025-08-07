Rīgas un Pierīgas iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot nolietoto elektrotehniku
Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji aicināti bez maksas atbrīvoties no nevajadzīgās elektrotehnikas A/S “AJ Power Recycling” rīkotās vides akcijas “Kas nestrādā - to neglabā” ietvaros.
Elektroniskos atkritumus iespējams nodot no 11. līdz 20. augustam katru darba dienu no plkst. 14.00 līdz 18.00 SIA “3R” atkritumu šķirošanas laukumā Atlasa ielā 4.
Vides akcijas ietvaros, atbildīgai pārstrādei iespējams nodot visa veida elektrotehniku - dažādas elektroierīces, sākot ar mobilajiem telefoniem, lādētājiem un kabeļiem, beidzot ar lielo sadzīves tehniku - ledusskapjiem, virtuves plītīm, mikroviļņu krāsnīm un citām iekārtām.
Uldis Skrebs, A/S “AJ Power Recycling” valdes loceklis: ”Mājās uzglabāta nolietota elektrotehnika var būt bīstama gan videi, gan pašiem cilvēkiem, tādēļ prātīgi ir no tās droši un pareizi atbrīvoties. Vides akciju rīkojam daudzus gadus, vairākas reizes gadā un laika gaitā esam ievērojuši, ka visbiežāk cilvēki uz šķirošanas laukumu cenšas atgādāt vidēja un lielāka izmēra nolietoto tehniku, piemēram, ledusskapjus, televizorus, pat elektriskos zāles pļāvējus un citas ierīces, no kurām ikdienā ir sarežģītāk atbrīvoties un, kuru uzglabāšana sagādā neērtības.”
Atgūstot un pārstrādājot resursus no vairs nevajadzīgām elektroiekārtām, ir iespējams samazināt vides piesārņojumu, jo pārstrāde palīdz novērst bīstamo vielu izdalīšanos vidē un iegūt izejmateriālus jaunu elektroiekārtu ražošanai.
Vides akciju "Kas nestrādā - to neglabā!" organizē A/S "AJ Power Recycling" sadarbībā ar SIA "3R" un bīstamo atkritumu apsaimniekotāju A/S "BAO". Ikdienā mājsaimniecībā nederīgo elektrotehniku ir iespējams nodot arī šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos visā Latvijā. Laukumu saraksts pieejams šeit.
Par AS "AJ Power Recycling"
AS "AJ Power Recycling" darbojas tekstilizstrādājumu, izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektrisko/elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmās, kuras pārrauga Valsts vides dienests (VVD). AS "AJ Power Recycling" uzņēmumiem sniedz 100% atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas. AS "AJ Power Recycling" ietilpst "AJ Power" uzņēmumu grupā. "AJ Power" darbojas kopš 2014. gada, un uzņēmumu grupas apgrozījums 2024. gadā bija vairāk kā 110 miljoni eiro.