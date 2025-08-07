No 11. augusta uz laiku būs izmaiņas 7. un 14. tramvaja vakara reisos
No 11. līdz 14. augustam, no 18. līdz 21. augustam un no 25. līdz 28. augustam pie tramvaju galapunkta “Ķengarags” notiks tramvaja sliežu pārmiju pārbūve. Tāpēc pēc plkst. 22.00 minētajos datumos 7. tramvajs no Ausekļa ielas un 14. tramvajs no Iļģuciema kursēs nevis līdz Ķengaragam, bet līdz Dienvidu tilta apkaimei. Tālāk vakara stundās, posmā, kur tramvajs nebrauc, pasažierus pārvadās ar 7T autobusu.
7. maršruta tramvaji no Ausekļa ielas un 14. maršruta tramvaji no Iļģuciema kursēs pa ierasto maršrutu līdz pagaidu pieturai “Krasta masīvs”, kur pasažieriem jāizkāpj, un tālāk, lai nokļūtu uz Ķengaragu, jāpārsēžas uz 7T autobusu. Savukārt tramvaji veiks apgriešanos zem Dienvidu tilta un kursēs atpakaļ attiecīgi uz Ausekļa ielu un Iļģuciemu.
Pēdējie reisi pa pamatmaršrutu:
- 7. tramvaja maršrutā plkst. 21.10 no Ausekļa ielas, plkst. 21.42 no Ķengaraga;
- 14. tramvaja maršrutā plkst. 20.25 no Iļģuciema, plkst. 21.35 no Ķengaraga.
Pirmie tramvaju reisi pa saīsināto maršrutu:
- 7. tramvaja maršrutā: plkst. 21.28 no Ausekļa ielas, plkst. 22.14 no Krasta masīva;
- 14. tramvaja maršrutā: plkst. 20.59 no Iļģuciema, plkst. 22.12 no Krasta masīva.
7T maršruta autobusi no pieturas “Krasta masīvs” kursēs pa Latgales ielu, Ogres ielu un Krasta ielu līdz apgriešanās vietai pie Grēdu ielas, tad pa Krasta ielu līdz Latgales ielai un tālāk pa to līdz pagaidu pieturai “Eglaines iela/Dole” pie tramvaja galapunkta.
7T maršruta autobusi no pieturas “Eglaines iela/Dole” kursēs pa Latgales ielu līdz autobusu pieturai “Dienvidu tilts”, pēc kuras autobusi pārkārtosies braukšanai pa tramvaja sliedēm, un tālāk kustību turpinās pa sliedēm līdz pagaidu pieturai “Krasta masīvs”.
Autobusi apstāsies visās maršrutā paredzētajās pieturās Latgales ielā. Pēdējais 7T autobuss, kas no Ķengaraga izbrauc plkst. 0.17, kursēs līdz pieturai “Rēznas iela” pie 3. tramvaju depo. Pasažieriem veicot pārsēšanos no tramvaja uz 7T autobusu vai otrādi, ir jāveic katra brauciena reģistrācija.