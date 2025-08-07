"Skolēni varētu palikt bez ēdiena!" Uzņēmumi, kas uzvarējuši Rīgas skolu ēdināšanas iepirkumā, pārmet pašvaldībai līgumu neslēgšanu
Pēc Iepirkuma rezultātu paziņošanas trīs iepirkuma pretendenti - SIA "Fristar", SIA "Baltic Restaurants Latvia" un SIA "Žaks-2" - iesniedza sūdzības Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB), kas sūdzības noraidīja un atļāva Rīgas domei slēgt iepirkuma līgumus, informēja SIA "Aleks un V" un SIA "Marniko" pārstāvis Jēkabs Senkāns.
Kā liecina aģentūras LETA arhīvā pieejamā informācija, Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa šī gada 1. jūlijā informēja, ka pašvaldība sāks līgumu slēgšanu, taču tas neesot noticis. Iepriekš minētie trīs uzņēmumi vērsās Administratīvajā tiesā. Arī Administratīvā tiesa uzņēmumu prasības noraidīja, izņemot attiecībā uz vienu iepirkuma daļu.
Neraugoties uz to, līdz pat šim brīdim līgumi ar konkursā uzvarējušajiem uzņēmumiem netiekot slēgti. Kā uzsver Senkāns, "pasūtītāja neattaisnotā kavēšanās" rada būtisku risku, ka ēdināšanas pakalpojumi 2025. gada 1. septembrī bērniem netiks nodrošināti, jo vecās iekārtas ir demontētas, savukārt jauno iekārtu uzstādīšana var tikt sākta tikai pēc iepirkuma līguma noslēgšanas un prasīs laiku.
Pašlaik spēkā esošie ēdināšanas līgumi esot noslēgti par būtiski augstākām izmaksām nekā tās tika piedāvātas iepirkumā. Jaunie līgumi ļaušot ietaupīt aptuveni 10%, sola uzņēmējs. Kavējot iepirkuma līgumu slēgšanu, katru mēnesi tiekot zaudēti aptuveni 120 000 eiro.
Augusta sākumā Rīgas domes vadībai un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam nosūtīta "Aleks un V" valdes locekļa Anatolija Polovņuka un "Marniko" prokūristes Annas Lisenko parakstīta vēstule, kurā pausta neizpratne par radušos situāciju.
Savukārt Rīgas domē uzstāj, ka publisko iepirkumu likums nenosaka, kādā laika periodā pasūtītājam būtu jānoslēdz iepirkuma līgums.
Ņemot vērā, ka pašlaik notiek tiesvedība un ir iesniegta tiesā kasācijas sūdzība, ko tiesa ir pieņēmusi izskatīšanai, tiesa esot rekomendējusi pasūtītājam patreiz neslēgt līgumus, līdz Senāts nebūs izskatījis lietu.
Kā ziņots, iepirkumā ēdināšanas pakalpojumi Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām uzvarētāji tika noskaidroti izlozē, jo visu uzņēmumi piedāvājumi tika atzīti par vienlīdz izdevīgiem.
Līgumu kopējā summa ir aptuveni 53 miljoni eiro. Par šo summu tiks nodrošināta ēdināšana 35 izglītības iestādēs.