"Viņi ir fantastiski!" Igauņu basketbolists ar NBA pieredzi negaidīja tik daudz fanus Rīgā un grib revanšēties Latvijai
Igaunijas basketbola izlases spēlētājs Henrī Drels pēc zaudējuma Turcijai 2025. gada Eiropas čempionātā Jauns.lv komentēja lielo igauņu fanu atbalstu arēnā, uzlabojumus pašu sniegumā, basketbola popularitāti savā dzimtenē un vēlmi pēc četriem gadiem revanšēties Latvijai par zaudējumu šī gada turnīrā.
Rīgā 2025. gada Eiropas čempionātā ar lielu atbalstu var rēķināties mūsu ziemeļu kaimiņi igauņi, kurus šeit atbraukuši atbalstīt prāvs skaits fanu. Uz spēlēm pret Serbiju un Čehiju klātienē bija veseli astoņi tūkstoši fanu, no kuriem pārsvarā visi bija zilajās krāsās esošie igauņi. Spēlē pret Latviju 10,3 tūkstoši līdzjutēju dalījās aptuveni uz pusēm, bet pirmdienas zaudējumā pret Turciju (64:84) klātienē noraudzījās gandrīz pieci tūkstoši fanu. Iepriekš Igaunijas Basketbola federācija atzina, ka uz Rīgu turnīra laikā varētu atbraukt līdz 15 tūkstošiem līdzjutēju, kuru labsajūtai sarūpēta fanu telts Esplanādē.
Igaunijas basketbola izlases fani dodas uz "Xiaomi arēnu"
Šodien Latvijas basketbolisti Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra otrajā mačā tiekas ar Igauniju. Mačs "Xiaomi arēnā" sāksies plkst.18.
“Tas ir traki,” Jauns.lv par atbraukušajiem igauņiem uz Rīgu pēc spēles pret Turciju teica Igaunijas valstsvienības spēlētājs Henrī Drels. “Ir lieliskas izjūtas. Pat negaidījām, ka tik daudzi fanu atbrauks uz šejieni. Jā, zinājām, ka daudzi ieradīsies mūs atbalstītt, taču ne tik kuplā skaitā. Enerģija ir apbrīnojama, kas ļauj mums justies kā mājās. Uz priekšu, Igaunija! Igauņi ir paši labākie, viņi ir fantastiski,” savas komandas atbalstu raksturoja basketbolists. Pat pie -20 pašās spēles beigās Igaunijas līdzjutēji turpināja atbalstīt savus basketbola elkus.
205 centimetru garais un 25 gadus vecais basketbolists karjeras laikā spēlējis arī Ziemeļamerikā. 2023./2024. gada sezonā viņš atzīmējās ar ierakstu Nacionālajā basketbola asociācijā, nospēlējot četrus mačus Čikāgas “Bulls” (2,8 punkti, viena atlēkusī bumba un viena rezultatīva piespēle vidēji spēlē). Vairāk gan viņš spēlēja G-līgā, bet pirms iepriekšējās sezonas atgriezās Eiropā, pastiprinot Spānijas ACB līgas klubu Tenerifes "La Laguna". Tajā viņam vidēji 9,2 minūtes laukumā.
“Man galīgi šodien nebija labākā spēle,” pēc cīņas pret Turciju paškritisks bija Drels, kurš 25:18 minūšu laikā guva astoņus punktus, trāpot vien trīs no 12 metieniem no spēles. Tāpat viņam trīs bumbas zem groziem, divi bloķēti metieni un viena rezultatīva piespēle. “Aizmetu garām piecus metienus no apakšas. Arī nevarēju trāpīt no tālienes.” Pagaidām rezultatīvāko spēli turnīrā Drels aizvadījis pret Čehiju, kurā uzvaru ar 89:75 kaldināja ar 15 gūtajiem punktiem.
“Nesākām spēli labākajā koncentrēšanās līmenī,” par to, kas nenotika pareizi mačā pret vēl Eiropas čempionātā nezaudējušo Turciju, teica izlases uzbrucējs. “Otrajā puslaikā parādījām, ka varam līdzvērtīgi spēkoties pret komandu, kas ir auguma ziņā pārāka un talantīgāka pār mums.” Otrajā puslaikā ik pa laikam Igaunija ar precizitāti no tālienes pietuvojās līdz 12 punktu deficītam, Drelam komentējot, ka viņš ar komandas biedriem spēlējuši ar lielāku dzirksti. “Bijām kā komanda. Lai varētu uzvarēt šāda līmeņa pretiniekus, tieši tā arī mums ir jāspēlē. Dažreiz mēs atslābināmies, kas nenāk par labu, taču, jā, šodien nevienā brīdī nepadevāmies.”
Igaunijas izlase spēlē pret Latviju kājas traumas dēļ pazaudēja kapteini Sīmu-Sanderu Veni, bet cīņā pret turkiem ceļgala traumā iedzīvojās Sanders Raieste, kas vairs laukumā nedevās. Drels norādīja, ka komandai īpaši pietrūkst kapteinis un pieredzējušais Vene, kurš prot tajā ienest mieru. “Viņš mums ļoti trūkst. Esam jauni un azartiski, kuri visu laiku grib skriet uz priekšu. Vene mūs mēģina nomierināt.”
Raugoties fanu interesē, Igaunijā basketbols kļūst aizvien populārāks. Drels uzskata, ka tas ir tamdēļ, jo ir jauni un talantīgi spēlētāji, kuri spēlē labos čempionātos visā pasaulē. “Daudzi esam ASV, Spānijā un Itālijā.” Viņš uzskata, ka pēc četriem gadiem 2029. gada Eiropas čempionātā, kurā Igaunija uzņems vienu grupas izspēli, tā būs vēl spēcīgāka. “Būsim viena no top komandām.”
Vispirms gan jācīnās par vietu izslēgšanas cīņās šī gada čempionātā, izšķirošajai cīņai trešdien esot pret Portugāli. “Mums jāmet grozā vieglie metieni,” uz recepti, kas jāpaveic, lai varētu uzvarēt nākamā mača pretinieci, teica 25 gadus vecais basketbolists. “Jācīnās aizsardzībā, jākoncentrējas uz pareizajām basketbola lietām, jādalās ar bumbu un jāspēlē kā komandai,” viņš turpina.
Sarunas laikā viņš neaizmirsa par zaudējumu Latvijai 29. augusta vakarā. Tajā Latvija atspēlējās un bija pārāka ar 72:70. Uz jautājumu, vai gribētu latviešus savā apakšgrupā pēc četriem gadiem, ja Latvijai izdosies kvalificēties finālturnīram, Drels ilgi nedomāja. “Pavisam noteikti! Mēs gribam revanšu.”
EuroBasket 2025: Latvijas spēle pret Igauniju – fani un slavenības tribīnēs
Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra otrajā mačā grūtā cīņā uzvarēja Igaunijas valstsvienību.
2025. gada Eiropas čempionāts Latvijā, Somijā, Kiprā un Polijā notiek līdz 14. septembrim. Rīga bez vienas grupas izspēles uzņem arī visas izslēgšanas spēles.