Jūlija partiju reitingi: NA apsteidz LPV, “Progresīvie” uzrāda ievērojamu pieaugumu

Cita opozīcijas partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) noslīdējusi uz otro pozīciju, un to jūlijā atbalstītu 8,9% salīdzinājumā ar 8,6% aprīlī. Tālāk seko trīs valdošās koalīcijas partijas - "Progresīvie" (P), kas piedzīvojuši lielāko atbalstītāju pieaugumu - no 4,4% aprīlī līdz 8% jūlijā, "Jaunā vienotība" (JV) - no 6,3% aprīlī līdz 7% jūlijā, un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) - no 5,3% aprīlī līdz 6,6% jūlijā.