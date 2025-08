Fadu dīva Ana Moura ar savu ansambli uzstāsies Dzintaru koncertzālē. Koncerts izskanēs 12. augustā festivāla “Artissimo” ietvaros

Nosaukuma “fadu” saknes, visticamāk, ir meklējamas latīņu vārdā “fatum”– liktenis. Un tiešām – dziesmu tekstus caurauž, no vienas puses, viegla smeldze, bet no otras – nepretošanās liktenim. Fadu – tā ir portugāļu jūrnieku sievu melno plīvuru mūzika, Lisabonas baltā Betlēmes torņa mūzika, kas, jūrniekus un zvejniekus pavadot un sagaidot, skan Težu krastā. Tā ir mūzika, kurā saplūst šķiršanās skumjas un ilgi gaidītas satikšanās prieks – gluži kā vienā no dziesmām: “tas viss notiek, tas viss ir skumji, tas viss ir fadu”.