FOTO: izskanējis krāšņais mūziklu koncerts "Brodvejas mūziklu hiti"

Izskanēja pazīstamas melodijas no pasaulslaveniem mūzikliem un filmām: “Phantom of the Opera”, “Evita”, “Chicago”, “My Fair Lady”, “The Sound of Music”, “Singin’ in the rain”, “La La Land”, kuras izdziedās izcilie solisti Aija Vītoliņa, Ieva Kerēvica, Annija Putniņa, Daumants Kalniņš, Gustavs Melbārdis un Maksims Busels.