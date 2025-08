Baltkrievija turpina iesūtīt Latvijā ne tikai migrantus: robežsargi no Daugavas izvelk plostu ar prāvu kontrabandu

Tikmēr turpinās arī migrantu plūsma no Baltkrievijas. 1. augustā Latvijas robežu nelikumīgi mēģināja šķērsot 84 cilvēki, līdz ar to kopumā šogad no šīs robežas šķērsošanas atturētas 7995 personas, paziņoja Valsts robežsardze. Pērn no Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.