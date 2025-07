Iesvētīts pirmais Rīgas Vāgnera muzeja eksponāts - šoneris "Thetis".

Stāstā par slavenā vācu komponista Riharda Vāgnera saikni ar Rīgu un šeit pavadītajiem diviem gadiem kā Pilsētas teātra kapelmeistaram būtiska ir arī viņa aizbraukšana no Rīgas. Bēgot no kreditoriem un parādiem, Vāgners kopā ar sievu Minnu un ņūfaundlendiešu šķirnes suni Roberu nakts melnumā devies uz Pillavas (Pillau) ostu, lai tālāk kuģotu uz Londonu. Ceļā plosījās šaušalīga vētra, un tajā piedzīvotās nāves bailes un uz klāja dzirdētā leģenda iedvesmoja Vāgneru sarakstīt operu "Klīstošais holandietis". Tieši šī stāsta dēļ RRVB kā savu emblēmu izraudzījusies buru kuģi ar saplosītām burām. Zināms, ka kuģi, uz kura bēga Vāgners, sauca "Thetis" jeb Tetīda - ūdens dieviete. Tolaik tas bija populārs kuģa nosaukums, bet, pētot dažādus avotus un "Lloyd’s" kuģu reģistru, izdevās noskaidrot, kurš no daudzajiem ir īstais, un tika nolemts, ka šoneris "Thetis" kļūs par daļu no Vāgnera muzeja.