VID piekļūs Latvijas iedzīvotāju viedtālruņu datiem

Sistēma ļauj izgūt datus no mobilajām ierīcēm, kas darbojas iOS un Android operētājsistēma, taču to var piemērot tikai konkrētiem saimnieciskās darbības subjektiem, pēc kuriem VID ir konstatējis augstu risku izvairīties no nodokļu nomaksas. Ministrija uzsver, ka šis instruments netiek izmantots masveidā vai attālināti - piekļuve datiem iespējama tikai inspektoru fiziskajā klātbūtnē, vēsta raidījums "360 Ziņas".