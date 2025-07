Latvijas novadu baznīcās norisināsies Vēsturisko ērģeļu svētki "Latvija – ērģeļu zeme"

"Latvijas pieminekļu"mājaslāpā vēsti'ts, ka no Latvijas 1949. gada 25. martā un turpmākajās dienās 33 ešelonos kopumā aizveda vairāk nekā 42 tūkstošus cilvēku. No Amatas stacijas 1949. gada 27. martā divos naktī izbrauca 62 vagoni – garais ešelons Nr. 97322 ar 329 vīriešiem, 596 sievietēm, 393 bērniem. Piemiņas vietas izveides autors, arhitekts, dizaineris- Mareks Birznieks. Centrālais objekts būs 1318 dažāda izmēra un krāsas metāla stabiņi. Katrs no tiem simbolizē kādu 1949. gada 25. martā no toreizējiem Cēsu un Alūksnes apriņķiem aizvestu cilvēku. Uz katra stabiņa izsūtītā vārds, uzvārds, dzimšanas gads un pagasts – no kuras vietas tika izsūtīts. Mazākie stabiņi simbolizē bērnus, nedaudz lielākie – sievietes, bet garākie – vīriešus. Katrs stabiņš pagriezts uz to pusi, kur ir izvesto dzimtās mājas. Uz doto brīdi uzstādīti 394 stabiņi ar pašu deportēto vai radu atbalstu, un vēl nepieciešami 932 stabiņi. Savs stabiņš ir arī pašam idejas autoram Pēterim Ozolam, bet tomēr ar tā laika uzvārdu – Ozoliņš, kuru sešu gadu vecumā kopā ar ģimeni 1949. gada 26. martā aizveda no Kosas pagasta “Pērkoņiem”. Projekta idejas autors un virzītājs Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrības valdes priekšsēdētājs Pēteris Ozols. Piemiņas vietas informācijas stends ar vēsturnieces Ineses Dreimanes sagatavoto tekstu redzams priekšplānā. Uz informatīvā stenda lasāma informācija par 1949. gada izsūtīšanu un PSRS represīvo orgānu okupētajās Baltijas valstīs īstenoto operāciju "Priboi" (Krasta banga), kas bija izsūtīšanas pamatā.