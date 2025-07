Dati ir satraucoši: gandrīz puse Latvijas senioru dzīvo uz nabadzības sliekšņa

Iedzīvotāji, kuri sāk veidot uzkrājumus laicīgi, vecumdienās daudz retāk saskaras ar finansiālām grūtībām un var veiksmīgāk uzturēt sev ierasto dzīves līmeni. Viena no būtiskākajām iespējām, kā stiprināt nākotnes finansiālo drošību, ir aktīva iesaiste pensiju 2. un 3. līmenī. Iedzīvotājiem jābūt informētiem par to, kā šie līmeņi darbojas, lai veicinātu skaidrāku izpratni par to potenciālo ieguvumu. Tāpat svarīga ir sabiedrības izglītošana par to, kā “aplokšņu algas” un nelegāla nodarbinātība ietekmē nākotnes ienākumus. Katrs eiro, kas netiek oficiāli uzrādīts kā ienākums, nozīmē mazāku kapitālu nākotnē.