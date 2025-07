Valsts kontrole aicina Saeimu iesaldēt valsts kontroliera un padomes locekļu algas 2026. gadā

Valsts kontrolieris Edgars Korčagins skaidro, ka tādā veidā VK vēlas rādīt priekšzīmi citiem, uzsverot, ka tā ne tikai prasa un sagaida atbildīgu rīcību no citiem, bet vispirms to praktizē pati. "Laikā, kad valstī kopumā norit valsts budžeta izdevumu pārskatīšana, šis ir apzināts un atbildīgs lēmums, kas ir daļa no mūsu konsekventas pieejas - regulāri pārskatīt savas izmaksas, rast iespējas ietaupīt un rīkoties saskaņā ar valsts interesēm," norāda Korčagins.