Ķengaragā sabiedriskā transporta pieturā nāvējoši sabraukts gājējs.

Svētdien plkst.16.37 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā tika saņemts izsaukums uz Siguldas novada autoceļu P10, kur bija notikusi vieglās un kravas automašīnas sadursme. Cilvēks no kravas automašīnas bija izkļuvis paša spēkiem. Glābēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, no vieglās automašīnas atbrīvoja vienu cilvēku, kuru nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, savukārt vēl četri cietušie no automašīnas bija izkļuvuši pašu spēkiem. Notikuma vietā ugunsdzēsēji atvienoja automašīnas akumulatora klemmes, sakārtoja ceļa braucamo daļu un plkst.21.45 darbu ceļu satiksmes negadījumā noslēdza.