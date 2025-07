FOTO: Rīgas Motormuzejā skatāmi automobiļi, kas uzskatāmi par pasaules autobūves ikonām

Papildus automobiļu ekspozīcijai izstādes apmeklētājiem būs iespēja redzēt fotogrāfijas no restaurācijas procesa, atklājot, cik darbietilpīgs, precīzs un gandrīz juvelierisks ir šis darbs – no pirmās izjaukšanas līdz gatavai, atdzimušai klasikai. “Šajā izstādē vienuviet būs apskatāmi automobiļi, kas uzskatāmi par pasaules autobūves ikonām — to forma ir tik atpazīstama, ka pietiek ar vienu skatienu, lai saprastu, par ko ir runa. Šie spēkrati iemieso laikmetu, kad automašīnas tika radītas ar patiesu dizaina kaislību,” uzsver Rīgas Motormuzeja direktors Agris Šmits.