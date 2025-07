"Mums ir jābūt atvērtiem sabiedrībai!" Valsts valodas centra vadītāja Inese Muhka grib mainīt organizācijas fokusu

Jautājums, par kuru es daudz domāju un kas manā ieskatā ir viena no valsts valodas aizsardzības un attīstības pamatlietām, ir par to, ka jāsaprot, ka valoda ir nepārtrauktā attīstībā. Arī tiesiskais regulējums ir nepārtrauktā attīstībā, jo mēs maināmies gan valodā, gan regulējumā līdz ar sabiedrību un sabiedrības vajadzībām. Ne vienmēr ir jāmaina likumi – likumi ir labi. Arī Valsts valodas likums ir labs, un ar to viss ir kārtībā. Stāsts ir par to, kā mēs šīs normas pildām un piepildām ar saturu.