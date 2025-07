Šo zvanu viņš nožēloja! Rēzeknes prokurore veikli apšmauc krāpnieku un noorganizē viņa aizturēšanu

Policijas amatpersonas konstatēja, ka minētā persona kā kurjers Rēzeknē no Daugavpils bija ieradusies arī 20.maijā, kad krāpniecisku darbību rezultātā no cietušās personas tika izkrāpti 6700 eiro. Līdz ar to krāpšanu veicošo personu policijas amatpersonām bija pamats aizturēt 20.maijā uzsāktā kriminālprocesa dēļ.