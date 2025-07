Mežaparka Lielajā estrādē norisināsies vērienīgais dejas eposs “DŪNA”

"Agris ir cita dimensija un cits raksturs. Gribējās, lai mums, dejotājiem, iedod to brīvību – lai tiekam ārā no ierastā. Dejas laikā mēs bieži tiekam ielikti rāmī, bet Agris nav rāmis – to mēs zinām jau gadiem. Beidzot saņēmāmies viņu uzaicināt, lai sajustu šo brīvību arī paši. Atzīstu, mēs bijām ļoti sabijušies,” norāda Īrijas latviešu deju kopas “Karbunkulis” vadītāja Digna.