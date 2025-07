Nedēļas nogalēs būs pieejams vēl viens vilciena reiss no Tallinas uz Rīgu.

Šī gada sākumā ieviestajos reisu savienojumos starp Tallinu, Rīgu un Viļņu vilciens no Tallinas katru dienu izbrauc plkst.10.10, no Valgas uz Rīgu kursē plkst.14.11. Savukārt Tallinas virzienā no Rīgas vilciens izbrauc katru dienu plkst.11.20, no Valgas - plkst.14.10.