FOTO: sēdi vai gulies virsū - Rīgā atgriežas interaktīvie vides objekti

"Vides instalācijas un mākslas objekti, kas veidoti ilgtspējīgi gan no materiālu viedokļa, gan no paša objekta idejas viedokļa, ir tas virziens, kurā redzam pilsētvides objektus un laikmetīgo mākslu Rīgā. Pērn radītie vides objekti ir veidoti funkcionāli, tos var piemērot dažādām Rīgas apkaimēm un izvietošanas vietām, kā arī "spēlēties" un pielāgot to idejisko vēstījumu. Objekti šogad ir tie paši, kas pērn, bet mainījies to saturs. Tāpat, ņemot vērā pērnā gada pieredzi, esam konsultējušies ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC) un ražotājiem, lai novērstu objektu drošības riskus," par interaktīvo vides instalāciju atgriešanos Rīgas ārtelpā stāsta Rīgas domes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas vadītājs Jānis Krievkalns.