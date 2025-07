Cēsu Mākslas festivāls atgriežas ar trauslās dzīvības un kara skaņu tematikām

Mākslinieki izstādē izmanto dažādas pieejas: daži strādā ar trausliem objektiem un ikdienišķiem materiāliem, citi pēta atmiņas un uztveres procesus, izgaismojot robežas starp iekšējo un ārējo pasauli. Vēl citi savos darbos ievieš ironiju, rotaļīgumu vai tiešumu, meklējot līdzsvaru starp individuālo pārdzīvojumu un kolektīvo pieredzi. Izstādes atklāšanā notiks mākslinieces Annas Maskavas performance “Kailā dzīvība”, kurā viņas ķermenis kļūs par dzīvu eksponātu, kas pastāv uz robežlīnijas starp bioloģisko un sociālo. Savukārt daļa no izstādes ir arī ukraiņu mākslinieku kolektīva Open Group videoinstalācija “Atkārtojiet pēc manis, 2022”, kas būs skatāma visu festivāla laiku Koncertzālē “Cēsis” konkrētos seansos. 2024. gadā šī instalācija tika iekļauta 60. Starptautiskajā mākslas biennālē Venēcijā, Polijas paviljona ekspozīcijā. Darbs balstīts uz kara izdzīvojušo civiliedzīvotāju liecībām – tajā bēgļi no Austrumukrainas atveido skaņas, kas viņiem palīdzējušas atpazīt draudus un izdzīvot, un aicina skatītājus tās atkārtot, sakot: “Atkārtojiet pēc manis”. Videoinstalācija veidota kā karaoke bārs, kurā skatītāji var atkārtot dzirdētās skaņas mikrofonā – nevis dziesmas, bet šāvienus, sprādzienus un raķešu svilpienus. Tā ir dokumentāla liecība, kas nevis attēlo karu no malas, bet piedāvā skatītājam spert soli tuvāk kara realitātei. Darbs tapis, iedvesmojoties no 2022. gadā Ukrainā izplatītās brošūras “Gadījumā, ja iestājas ārkārtas situācija vai karš”, un ietver video no kara sākuma Ukrainā, uzsverot kara neatgriezenisko ietekmi uz cilvēka apziņu.