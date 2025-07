Tavars brīdina: valdība zaudē kontroli pār budžetu - tuvojas “biedējošu ciparu laiks”

Savukārt attiecībā uz uzņēmumu attiecībām, Tavars atmasko šķietami neefektīvu resursu izmantošanu: “AS ‘Rīgas Siltums’ un AS ‘Latvenergo’ attiecības, kā dēļ Rīgas TEC lietderīgo siltumu izvada atmosfērā, bet RS to paralēli par augstu cenu iepērk no privātiem piegādātājiem.” Rezultātā jau nākamajā sezonā rīdziniekiem draud 20% apkures rēķinu pieaugums.