Joka pēc ierakstīts maksājuma mērķis var bloķēt maksājuma izpildi

Aicinājums klientiem ievērot dažus vienkāršus, bet svarīgus principus, norādot maksājuma uzdevuma mērķi: izmanto precīzus un saprotamus formulējumus, piemēram, “Rēķins Nr. 54”, “Maksa par konsultāciju”, “Aizdevuma atmaksa”, “Ikdienas izdevumiem” u.c. Tāpat būtiski izvairīties no neskaidriem saīsinājumiem, žargonvārdiem vai nejaušu burtu/ ciparu kombinācijām. Labi ir atcerēties, ka maksājuma mērķi redz ne tikai sūtītājs un saņēmējs, bet arī bankas, tāpēc nepārvērts to par privātu saraksti. Nereti praksē ir fiksēti dažādi gadījumi, kur maksājumu uzdevumos norādīti joka pēc ierakstīti formulējumi, piemēram, “Par nieri”, “Tas nav kukulis” vai “Līķi aprokam turpat, kur parasti”, “Noteikti ne par nelegālām lietām”, tāpēc īpaši aicinām no šāda satura atturēties. Lai arī domāts ar humoru, šāda informācija var radīt aizdomas par iespējamiem pārkāpumiem un nevajadzīgi pievērst uzmanību maksājumam.