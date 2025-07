Par KNAB vadītāju varētu kļūt arī cilvēks, kurš sodīts par noziedzīgu nodarījumu neuzmanības dēļ

Šobrīd likums paredz, ka pa biroja priekšnieka amata pretendentu var izvirzīt personu, kura nav sodīta par noziedzīgu nodarījumu (neatkarīgi no sodāmības noņemšanas vai dzēšanas), nav notiesāta par noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda, kā arī nav saukta pie kriminālatbildības, izņemot gadījumu, kad persona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata. Šie paši nosacījumi attiecas uz citām KNAB amatpersonām.