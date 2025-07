Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs izziņo "Survival Kit 16" norises vietu un dalībniekus

Survival Kit 16 izstādes “Simurga nams” konceptu veidojuši kuratori Slavs and Tatars un Mihals Gžegožeks, iedvesmojoties no Eirāzijas reģiona mītos sastopamā putna Simurga. Izstāde pievērsīsies transnacionālisma kritiskajam stāvoklim reģionā no Ķīnas līdz Ukrainas ziemeļiem, izceļot liesmojošo, krāšņo putnu Simurgu kā atbrīvošananās simbolu – gan metafiziskā, gan politiskā izpratnē. Simurgs izstādes centrā ienāk kā tēls, caur kuru pārdomāt piederības, robežu un kolektīvās identitātes jautājumus laikā, kad ģeopolitiskās un kultūras plaisas kļūst arvien jūtamākas.