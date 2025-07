Pensijas no nākamā gada tiks pārrēķinātas automātiski, bet daļai iemaksu pārrēķinu nāksies atkārtot

Saskaņā ar VSAA datiem 2024.gada decembrī bija 436 900 vecuma pensijas saņēmēji, no tiem nodarbināti bija 16%. Tāpat 5000 bija 1.grupas invaliditātes pensiju saņēmēji, no kuriem nodarbināti bija 16,8%. Savukārt 34 000 bija 2.grupas invaliditātes pensijas saņēmēji, no kuriem nodarbināti bija 35,6%.