Dziesmu un deju svētku pasākumu laikā nodrošinās papildu pasažieru transporta reisus

Lai nokļūtu uz deju lielkoncertu "Es atvēru Laimes dārzu", 5.maršruta trolejbusi no Paula Stradiņa slimnīcas galapunkta no plkst.8.13 līdz koncerta sākumam kursēs ar kustības intervālu septiņas līdz deviņas minūtes. Koncerta dienā 11.maršruta trolejbusi kursēs ar palielinātu intensitāti un kustības biežumu ik pēc astoņām līdz deviņām minūtēm. No Centrālās stacijas galapunkta trolejbusi kursēs no plkst.7.50, bet no Ieriķu ielas galapunkta - no plkst.8.28 līdz pat koncerta sākumam.