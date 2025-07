“Hasbro” izpilddirektors: tarifu dēļ rotaļlietas var kļūt dārgākas

Tramps ir aicinājis uzņēmumus ražot ASV, lai izvairītos no tarifiem, un Koks norādīja, ka “Hasbro” to varētu īstenot. Viņš piebilda, ka, piemēram, “Play-Doh”, kas tiek gatavots no kviešiem un līdzinās ēdamam mīklas izstrādājumam, varētu tikt ražots Amerikā. Tomēr, pēc Koka teiktā, visu ražošanu pārcelt uz ASV ir sarežģīti. Darbaspēks ir ievērojams izmaksu faktors, un, atšķirībā no citām nozarēm, rotaļlietu ražošanā nepieciešams arī roku darbs.