Autovadītāj, uzmanību! Remontdarbu dēļ pie Siguldas jāplāno papildu stunda ceļā

Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas puses, no Aerodium (46,3 km) līdz veikalam Mājai un dārzam Siguldā (Rūdolfa Blaumaņa /Jūdažu ielas krustojums; 52,9 km) notiek būvdarbi, tostarp Lorupes viadukta atjaunošana un rotācijas apļa izbūve netālu no tā. Transporta satiksme uz Lorupes viadukta (A2) ir slēgta un novirzīta pa apbraucamo ceļu Pievadceļš Lorupes gravai (V96) (sk. shēmu pielikumā).