Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, skolēnu sniegums centralizētajos eksāmenos ir būtiski uzlabojies

Vidējais rezultāts uzlabojies arī vidējās izglītības optimālā līmeņa matemātikas eksāmenā (no 34,3% 2024. gadā uz 43,7% 2025. gadā) un augstākā līmeņa matemātikas eksāmenā (no 59% 2024. gadā uz 62% 2025. gadā). Lai gan vidējā izglītībā centralizētā eksāmena nokārtošanai nepieciešamais minimālais slieksnis tika pacelts uz 20%, abu līmeņu matemātikas eksāmenos būtiski nav mainījies to skolēnu skaits, kuri minimālo slieksni nav sasnieguši – optimālā līmeņa eksāmenā 20% slieksni 2025. gadā nav sasnieguši 2812 skolēni (2024. gadā 15% slieksni nesasniedza 2781 skolēns), augstākā lī-meņa eksāmenā 20% slieksni nesasniedza 50 skolēni (2024. gadā 15% slieksni nesasniedza 53 skolē-ni).