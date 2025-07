Ministrs Kaspars Melnis atzinīgi komentē iniciatīvu par prettiesiski iekasēto OIK maksājumu atgūšanu

OIK shēmas rezultātā visi Latvijā par elektroenerģiju bija spiesti maksāt cenu, kas bija augstāka par tirgus cenu. Atsevišķos mēnešos OIK shēmas izmaksas veidoja līdz pat 35 % no kopējās rēķina summas. Kā norāda zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Saulvedis Vārpiņš, “Līdz pat šim brīdim neviena persona OIK afēras ietvaros nav atguvusi nevienu prettiesiski samaksāto eiro. Taču ja mēs gribam sakārtot savu valsti, ir jābūt atbildīgiem par saviem lēmumiem un stingri jāpieprasa to darīt arī tiem, kuri to nevēlas.”