Izraēlas ārlietu ministrs Gideons Sārs: "Dodot triecienus Irānai, mēs veicinām arī Eiropas drošību"

Vēlamies ne tikai stiprināt saites starp mūsu valdībām, bet arī starp mūsu cilvēkiem. Mums ir ievērojama ebreju kopiena, kas ieceļojusi no Latvijas, viņiem pret Latviju ir pozitīvas jūtas. Daži no viņiem ieradās padomju laikā, 70.gadu sākumā, daži pēc tam, kad Padomju Savienība sabruka. Tātad mums ir šāds cilvēku tilts starp Latviju un Izraēlu. Pats pazīstu dažus ebrejus, kas ir ieceļojuši no Latvijas, un viņi to ļoti mīl. Starp citu, Latvijā ir Izraēlas studenti, kas mācās medicīnu.