Saldus novada ārkārtas sēdē ievēlēti trīs domes priekšsēdētāja vietnieki

No LZP Saldus novada domē ievēlēti Zusts, Inga Vanaga, Raivis Zīrups, Karīna Ciesmane, Madara Dzalbe-Ķenava, Mārtiņš Lagzdons. No partijas "Saldus novadam" domē ievēlēts Šmits, Madara Bobkova, Ivars Skrebelis, Normunds Svētiņš, Andris Andersons un Aigars Bobkovs. NA ar 9,43% balsu ieguvusi trešo vietu, saņemot divus deputātu mandātus, ko iegūst Sipenieks un Kristīna Maslovska. No ZZS saraksta ievēlēts Valters. ZZS saņēma 6,24% vēlētāju atbalstu. Zusts esot izteicis piedāvājumu visiem ievēlētajiem politiskajiem spēkiem strādāt kopā.