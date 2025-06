“Senās mūzikas festivālu” atklās Johana Sebastiāna Baha “Augstā mesa”.

Savukārt 12. jūlija vakarā Rundāles pils dārzā festivālu noslēgs Antonio Vivaldi vijolkoncertu cikls “Gadalaiki” - viens no populārākajiem akadēmiskās mūzikas opusiem, kas piedzīvojis neskaitāmus ieskaņojumus un interpretācijas visā pasaulē. Koncerta pirmajā daļā dzirdēsim 18. gadsimta mūzikas pērles - līdzās franču baroka pārstāvja Žana Filipa Ramo svītai no alegoriskās traģēdijas “Zoroastrs” skanēs arī fragmenti no vācu meistara Georga Filipa Tēlemaņa izslavētā krājuma Tafelmusik un viņa tautieša Georga Frīdriha Hendeļa ikoniskajiem Concerti Grossi. Bet koncerta otrajā dāļā kopā ar kamerorķestri “Sinfonietta Rīga”, diriģenta Andra Veismaņa vadībā, Vivaldi “Gadalaikus” atskaņos spožais “Berlīnes filharmoniķu” koncertmeistars, vijolnieks Daišins Kašimoto.