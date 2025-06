Grinbergs pērn "Latvijas dzelzceļā" nopelnījis 80 700 eiro

Vienlaikus pērn Grinbergs AS "Pasažieru vilciens" (PV) padomes priekšsēdētāja amatā saņēmis 9808 eiro, bet AS "Sakret Holdings" padomes priekšsēdētāja vietnieka amatā - 8550 eiro. Tāpat pērn procentos no "Swedbank" viņš saņēmis 79 eiro. Grinbergam 2024. gada beigās bezskaidras naudas uzkrājumi "Swedbank" veidoja kopumā 11 712 eiro.