Deputāts Kulbergs pērn atalgojumā par darbu parlamentā saņēmis 83 005 eiro

Alga Saeimā bija galvenais Kulberga ienākumu gūšanas avots 2024. gadā. Tāpat viņš pērn saņēmis 8000 eiro lielus saimnieciskās darbības ienākumus no privātpersonas Reiņa Brieža, kā arī 204 eiro procentu maksājumus no "Luminor Bank", bet vēl 138 eiro procentu maksājumus no "Swedbank".