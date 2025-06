Rīgas domei būs jālabo "brāķis", kas liedz jaunajiem rīdziniekiem saņemt bērnu piedzimšanas pabalstu

Līdz ar to ne jauno, paaugstināto pabalstu, ne arī veco 150 eiro pabalstu nevarēs saņemt neviens jaundzimušā bērna vecāks, kurš uz Rīgu pārcēlies un deklarējies galvaspilsētā mazāk nekā gadu, tostarp ģimenes, kuras uz Rīgu pārcēlušās pirms šīs normas ieviešanas. Līdz ar to šo bērnu vecāki nevarēs saņemt pabalstu ne tajā pašvaldībā no kuras izdeklarējušies, ne Rīgā, kurā būs no jauna deklarējušies.