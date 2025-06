AS “4finance” komanda īsteno sociālās atbildības iniciatīvu Slokas dzīvnieku patversmē

Maija izskaņā uzņēmuma komanda devās uz Slokas dzīvnieku patversmi, kur šobrīd dzīvo aptuveni 80 dzīvnieki – suņi un kaķi, kuri vēl tikai gaida savu īsto saimnieku. Šāda talka uzņēmumam un tā darbiniekiem jau kļuvusi par skaistu tradīciju – gadu no gada veltīts laiks un rūpes, lai praktiski palīdzētu tiem, kas paši to nespēj. Tā nav tikai vēlme palīdzēt – sociālā atbildība un sabiedrības iesaiste ir viena no “4finance” pamatvērtībām. Jau otro gadu uzņēmuma komanda viesojās Slokas dzīvnieku patversmē, lai palīdzētu uzlabot dzīvnieku dzīves apstākļus un sniegtu atbalstu patversmes darbiniekiem. Tāpat kā iepriekšējos gados, talkā piedalījās ne tikai “4finance” darbinieki, bet arī kāds no “SMScredit.lv” atbalstītajiem sportistiem. Šoreiz tas bija Latvijas hokeja izlases aizsargs Kristiāns Rubīns, kurš ar prieku iesaistījās darbos un dalījās pozitīvā enerģijā ar pārējiem talkas dalībniekiem.