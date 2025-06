Latvijas Pensionāru federācija sadarbosies ar juristu biedrību prettiesiski iekasētā OIK atgūšanai

Aija Barča uzsver, ka valsts iedzīvotāju maciņi nav bezdibeņa aka, no kuras ar dažādu maksājumu palīdzību pasmelties naudu kad vien ienāk prātā. “Ja reiz esi pieņēmis lēmumu un ar savu parakstu to apstiprinājis, tad, lūdzu, arī atbildi par to. Ja reiz Eiropas Komisija OIK par prettiesisku atzina vēl 2017. gadā, kādēļ mēs visi bijām spiesti to maksāt vēl sešus garus gadus? Katram lēmumam ir vārds un uzvārds, taču atbildības trūkst. Tas jāmaina,” pauž LPF priekšsēdētāja.